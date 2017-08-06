Dünyada nadir görülen hastalığa yakalanan gencin umut arayışı

Rize'de oturan 18 yaşındaki Mustafa Semiz, dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendorumu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılması hastalığına yakalandı. Talihsiz Mustafa, geçirdiği 14 ameliyata rağmen tıpta çaresi bulunmayan hastalığı için bir umut bekliyor.

DHA'nın haberine göre; Hamzabey Mahallesi´nde oturan Ayten ve Ali Kemal Semiz´in tek çocuğu Mustafa, 6 yıl önce mide ağrısı şikayeti ile Trabzon´da bir hastaneye gitti. Mide kasılması ile ameliyata alınan ve o tarihten sonra rahatsızlıkları artan Mustafa´ya dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendorumu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılma hastalığı teşhisi konuldu. 14 kez ameliyat edilen ancak, hastalığına çare bulunmayan talihsiz genç evde yaşamını sürdürüyor. Kasılma nöbetleri geçiren ve sürekli hastaneye götürülen Mustafa tedavi uygulanamadığı için evine geri dönmek zorunda kalıyor.

HİNDİSTAN´DA BİR UMUT ARAYIŞI

Türkiye´de bir çözüm bulunmayan hastalığı ile ilgili internette araştırma yapan ve Hindistan´da bu alanda çalışma yapan bir doktora ulaşan Mustafa, hastalığına çare olacağını düşündüğü bu ülkeye gitmek istiyor. Ailesinin maddi durumu olmayan gencin bu ülkeye gidiş-dönüş için en az 18 bin liraya ihtiyacı var. Kendini resim sanatına veren ve liseyi evinde öğretmenlerinin verdiği derslerle okumaya çalışan Mustafa, tıp dünyasında kendisini tedavi edecek doktoru aradığını belirtti.

"DÜNYADA 3 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR"

Kasılma nöbetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan ve tedavi olarak sağlığına kavuşmak istediğini anlatan Mustafa Semiz, "Türkiye´de 6 yıldır gitmediğimiz hastane kalmadı. Bize tüm vücut organlarının kasılması hastalığının tıp literatüründe dünyada benimle birlikte 3 kişide görüldüğü söylendi. Tedavisi yokmuş. Ama ben bir umut olabileceğini düşünüyorum. Hindistan´a para bulabilirsem gitmek isterim" dedi ve hastalığının tedavisi için kendisine yardım edilmesini istedi.

Anne Ayten Semiz de kasılma nöbetleri nedeniyle çok zor günler geçiren oğlunun hastalığına tıpta çare bulunamadığını belirterek bir umutla yaşadıklarını söyledi.