Onkoplastik meme cerrahisi "endişe ve depresyon" riskini azaltıyor

Kanser nedeniyle kaybedilen veya estetik kusur oluşan memenin onarılması ya da yeniden yapılması için uygulanan onkoplastik meme cerrahisinin, tedavi sürecinde artan endişe ve depresyon riskini azalttığı belirtildi.



Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, kanserin sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının en çok zaman harcadıkları hastalık olduğunu aktararak hem tedavi hem de hastaların yaşam kalitesinin artırılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünyada 11 milyon yeni kanser hastasının teşhis edildiğini ifade eden Sezer, kadınlarda en sık meme kanserinin görüldüğünü vurguladı.



Sezer, Türkiye'de de meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer aldığının altını çizerek şöyle konuştu: "Yılda 30 bine yakın meme kanseri tanısı konulmaktadır. Tanı konulan her 4 kadın kanserinden 1'i meme kanseridir. Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kanser İstatistikleri 2017 verilerine göre, Türkiye'de meme kanseri tanısı alan kadınların yaklaşık yüzde 40'ı 25-49 yaş aralığındadır. Bu yaş aralığı genç kadın popülasyonun önemli bir kısmını oluşturmaktadır."



"GENÇ YAŞLARDA MEMENİN KAYBI DAHA TRAVMATİK SONUÇLAR YARATABİLİR"



Kanserin her yaş grubu için kötü olsa da özellikle genç kadınlarda daha da önem taşıdığını anlatan Sezer, şunları söyledi:



"Bildiğimiz gibi memenin simgelediği kadınlık, annelik, doğurganlık, süt verme, cinsellik, moda gibi birçok anlamı vardır. Toplumda bu kadar sık ve erken yaşlarda görülebilen meme kanserinin cerrahi tedavisi de bunun için çok önem taşır. Genç yaşlarda memenin kaybı, psikolojik olarak ileri yaşa göre daha travmatik sonuçlar yaratabilir. Klasik meme kanser cerrahisinde tüm memenin alınması yani mastektomi ve memenin bir kısmının alındığı meme koruyucu cerrahi yöntemler uzun zamandır uygulanıyor. Yurt dışında yapılan araştırmalar da meme kanseri nedeniyle ameliyat olan kadınlarda memesi tamamen alınmasa da meme koruyucu cerrahi yapılan hastaların üçte birinden yarısına yakınının dış görünüşlerinden memnun olmadığını ortaya koydu."



ABD'deki Michigan Üniversitesinde meme cerrahisi yapılan kadınlar üzerinde yürütülen anket çalışmasında da çarpıcı sonuçlar elde edildiğini dile getiren Sezer, "Araştırma sonuçları, meme kanseri ameliyatı sonrasında dış görünüşlerinden memnum olmayan kadınlarda ölüm korkusu, kansere tekrar yakalanma endişesi, hayata yeniden aktif katılma isteksizliği, kadınlık hissiyatlarında azalma ve depresyona eğilimlerinin daha sık görüldüğünü gösterdi." dedi.



Prof. Dr. Sezer, bu gibi nedenlerden ötürü meme kanseri cerrahisinde onkoplastik meme cerrahisi yapıldığını belirterek bu yöntemle meme kanser cerrahisini tamamlandıktan sonra plastik ve rekonstrüktif cerrahi uygulamasıyla memenin şekli ve bütünlüğünün korunabildiğini söyledi.



"TÜMÖR DAHA GÜVENLİ SINIRLARLA ÇIKARILABİLİYOR"



Onkoplastik meme cerrahisi sayesinde, tümörün daha güvenli sınırlarla çıkarılabildiğine dikkati çeken Sezer, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tek seansta meme yeniden şekillendirilebiliyor, simetrisi sağlanabiliyor. Cerrahide, hangi ameliyat tekniğinin hangi hasta için daha uygun olduğunun belirlenmesi önem taşıyor. Bunun için meme kanserli kadının yaşı, tümörün evresi, tümörün memedeki yerleşimi, tümör büyüklüğü, meme büyüklüğü gibi birçok faktöre bakılıyor."



Sezer, cerrahi sonrası dış görünüşünde memnuniyet hisseden kadınların daha fazla hayata tutunduğunu, hastalığa karşı daha mücadeleci olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Vücut bütünlüğü, tedavi sürecinde de hastaları yaşama bağlıyor. Dayanma güçlerini ve inançlarını korumalarını sağlıyor. Bu nedenle özellikle meme kanser tedavisi gören kadınlarda onkoplastik meme cerrahisi, pozitif etki yaratıyor, tedavi sürecinde artan endişe ve depresyon riskini azaltıyor."

