Dozunda alınan kafein beynin uyanık kalmasını sağlar!

Dengeli ve yeterli beslenme ile beyin sağlığı arasındaki ilişkide hafif miktarda kafein yani çay, kahve ve kola tüketiminin insan sağlığına zararı olmayacağını belirten Uzman Diyetisyen Banu Topalakçı Salman, "Fiziksel aktivite yapmak da beyin sağlığı ve kişinin mutluluğu için faydalıdır" diye konuştu.



Sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını bir ömür boyu benimseyebilmenin birçok insanın en çok arzu ettiği şey olduğunu belirten Salman, “Aslında hepimiz sağlıklı yaşam seçeneklerinin neler olduğunu, sağlıklı beslenmeyi, sporun önemini, sigarayı bırakmayı ve zayıflamanın gerekli olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz.

Ancak bütün bunları biliyor olmakla harekete geçmek, bildiğimiz şeyleri uygulamak ve yaşam tarzı haline getirmek arasında çok şey var. Hayatımızda pozitif yaşam değişiklikleri yapak kolay değildir. Yapılan değişiklikleri kalıcı hale getirmek ise daha zordur. Kolay olsaydı günümüzde moda diyetler, spor merkezlerine yapılan üyelikler, bireysel gelişim uzmanları, yaşam koçları ve medyanın konuya olan ilgisi her geçen gün artıyor olmazdı” dedi.



DOZUNDA ALINAN KAFEİN BEYNİN UYANIK KALMASINI SAĞLAR



Yaşamımızda gerçekleştirmeyi planladığımız her türlü olumlu değişikliğin kişinin kendini rahat ve güvende hissetmesiyle daha kolay yapılabildiği ve kalıcı olabildiğini söyleyen Salman, “Kişinin seçimlerinin kendisini mutlu ediyor olması başarıyı beraberinde getiren en önemli adımdır. Aç kalarak, etrafımızı yasaklarla çevirerek, günün 3-4 saatini spor merkezlerinde geçirerek ne mutlu ne de başarılı olabiliriz. Herhangi bir şeyi sağlığa yararlı ya da zararlı hale getiren dozudur. Dengeli ve yeterli beslenme ile beyin sağlığı arasındaki ilişkide kafeinin faydasından söz edebiliriz” diye konuştu.



Gün içerisinde makul miktarlarda çay, kahve veya kolalı içeceklerle tüketilen kafein, uyarıcı etkisi nedeni ile beynin uyarılmasını sağlar. Dozu aşılmadan tüketilen kafeinin insanı zinde tutabileceğini ve insan sağlığına zararı olmayacağını belirten Salman, fiziksel aktivitenin de beyin ve genel sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Salman, “Fiziksel aktivite yapmak genel ve beyin sağlığı ve aynı zamanda kişinin mutluluğu için son derece önemlidir. Fiziksel aktivite yaparken de beyinde endorfin hormonu salgılanır. Diğer bir deyişle fiziksel aktivite beyin fonksiyonlarının çalışmasını olumlu yönde etkiler” ifadesini kullandı.