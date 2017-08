Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar uyardı!

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Diyetisyeni Özge Özdemir, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala beslenme, et tüketimi ve et saklanması konularında uyarılarda bulundu.

BESLENMEDE BU ÖNERİLERE DİKKAT!

İHA'nın haberine göre; insanları bir araya getiren, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı aynı zamanda buna geniş sofraların da eşlik ettiği özel günlerden Kurban Bayramına sayılı günler kala uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde Diyetisyen Özge Özdemir, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Birkaç gün sonra bu özel günlerden biri olan Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bu bayramda tatlı ve şeker tüketiminin yanı sıra et tüketimi de artış göstermektedir. Bu nedenle bayramda da olsak yeterli ve dengeli beslenerek, porsiyon kontrolüne uyarak, besin çeşitliliği sağlayarak sağlıklı bir şekilde bayramı geçirmemiz gerekir. Yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri gerekir" dedi.



Kurban etleri nasıl tüketilmeli?



Diyetisyen Özdemir açıklamasının devamında, "Kurban eti kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Çünkü yeni kesilen et sert olacağı için etin pişmesi ve sindirimi de zor olacaktır. Bu nedenle et bir süre dinlenmeye bırakılmalıdır. Etlerin pişirilmesinde fırında, ızgara veya haşlama gibi yöntemler tercih edilmelidir. Etle yapılan yemeklere ilave yağ eklenmemeli, etler kendi yağıyla ve sebzelerle birlikte pişirilmelidir. Böylece besin öğesi açısından daha dengeli bir öğün tüketilmiş olacaktır. Çiğ ya da az pişmiş etler tüketilmemelidir" ifadelerine yer verdi.



Kurban etleri nasıl saklanmalı?

Etlerin kolaylıkla bozulabilen besinler olduğunu da anlatan Özdemir, "Bu nedenle saklanması ve korunması sağlık açısından önemlidir. Etler küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzlukta -2 derecede birkaç hafta, 18 derecede daha uzun süre saklanabilir. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürme işlemi akan su altında veya buzdolabının alt bölmesinde yapılmalıdır" şeklinde konuştu.



"ETLERİN YAĞLI KISIMLARINI YEMEYİN"

Öğün düzenine dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Özdemir, "Güne kahvaltı yaparak başlayın. Et yemeklerinin yanında salata veya taze yeşilliklerden de tüketin. Tatlılardan mümkün oluğunca uzak durun. Sütlü tatlıları tercih etmeye özen gösterin. Etlerin çok yağlı kısımlarını ve sakatat tüketmeyin. Yeterli miktarda sıvı tüketin" diyerek açıklamasını noktaladı.