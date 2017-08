Etten sonra şekersiz sakız!

Kurban Bayramı’nda akraba ziyaretlerinde mutlaka et tüketildiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerin arasına girecek yiyecek kalıntılarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak sıklıkla tüketilen bu etler, diş aralarına girerek iltihap oluşmasına neden olabiliyor. Diş Hekimi Kökdemir, “Her et yemeğinden sonra dişleri fırçalamak tabii ki mümkün olamayabilir. Ancak dişleri günde iki veya üç kere fırçalamak ve bunun yanında diş ipi kullanmak; özellikle et gibi diş arasına kaçtığı zaman diş eti harabiyetine yol açan gıdaların o bölgeden uzaklaşmasını sağlar. Eğer dişlerinizin arasına yiyecek sıkıştıysa ve fırçalama imkanınız yoksa, şekersiz sakız çiğneyerek sıkışan gıdaların o bölgeden uzaklaşması sağlanabilir. Ama tabii ki sakız çiğnemek diş fırçalamanın yerini tam anlamıyla tutmaz” diyerek uyarıyor.

AĞZINIZI ÇALKALAYIN

“Bayramlarda artan tatlı tüketimi dişlerde çürüklere veya başlangıç aşamasındaki çürüklerin ilerlemesine neden olabilir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu sebeple tatlı bir şeyler yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalayamıyorsanız, ağzınızı su ile çalkalamak faydalı olacaktır” diyor.

ÇAY VE KAHVEDEN SONRA BİR BARDAK SU İÇİN

Kökdemir, “Bunun dışında yine artan çay ve kahve tüketiminin dişlerde oluşturacağı renklenmeleri azaltmak için bu içeceklerin tüketiminden sonra bir bardak su içmek veya ağzı çalkalamak da renklenmenin önüne geçecektir” diyor.