Şahabettin Paşa kimdir? Şahabettin Paşa'nın hayatı, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte merak ediliyor. Peki Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan birisi olan Hadım Şahabettin Paşa kimdir? Şahabettin Paşa nasıl öldü? Şahabettin Paşa karakterini canlandıran Burak Tamdoğan kimdir? İşte merak edilen soruların cevapları...
ŞAHABETTİN PAŞA KİMDİR?
Hadım Şahabettin Paşa, 15. yüzyılda beylerbeyliği ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamıdır. Şehabettin Paşa devşirmelerden olup, Gürcü kökenlidir. Saray'a giren ve akağalardan Şahabettin Paşa kapı ağası görevine kadar yükseldi. Arnavutluk sancakbeyliği görevinden sonra 1439 yılında Rumeli Beylerbeyi görevine yükseldi. 1441 yılında günümüz Kosova topraklarındaki Novo Brdo Kalesinin alınmasında bulundu. Orhan Çelebi' nin Dobruca' da çıkardığı isyanı bastırdı. Vazag Muharebesi' nde yaşanan yenilgi nedeniyle bu görevinden alındı. II. Mehmed' in ilk saltanatında vezir ve yeniden Rumeli beylerbeyliği görevine getirildi. Buçuktepe İsyanı' nda konağı basılan Hadım Şahabettin Paşa, yeniçerilerin saldırısından güçlükle kurtularak genç padişahın yanına sığındı.
1444 yılında gerçekleşen Varna Muharebesi' nde Osmanlı ordusunun sol kanadını yönetti. II. Murad' ın tahta yeniden geçmesiyle görevinden azledilerek II. Mehmed 'in yanında Manisa' ya gönderildi. II. Murad' ın ölümünden sonra yeniden konumu yükseldi. Padişahın İstanbul' un fethine ikna edilmesinde ve Çandarlı Halil Paşa' nın muhalefetine rağmen kuşatmanın sürdürülmesinde bazı paşalarla birlikte önemli rol oynadı. Hadım Hadım Şahabettin Paşa'nın nerede ve hangi tarihte öldüğüyle ilgili değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre 1453 yılında Bursa' da vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda da 1455 yılından sonra Filibe' de öldüğü söylenmektedir. Filibe' de Hadım Şahabeddin Paşa adına yapılan ve günümüze kadar ulaşan türbe bulunmaktadır.
BURAK TAMDOĞAN KİMDİR?
1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında O.D.T.Ü Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. Oyuncu şu sıralar Star TV'de yayınlanan Göç Zamanı dizisinde Bilal karakterini canlandırmaktadır.
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