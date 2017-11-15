Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme

Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik 5’le bu yıl Türk filmlerine giden seyirci sayısının yüzde 30’una tek başına sahip olduğunu duyurdu. Komedyen ‘Goygoyculara en büyük cevabı verdiniz’ diyerek ezeli rakibi Cem Yılmaz’a taş attı..

Komedi dünyasının iki başarılı ismi Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ın rekabeti iyice kızışacak. Her ikisi de son filmleri için yaptıkları reklam çalışmalarında gaza basarken Gökbakar, önceki günkü paylaşımıyla krallığını ilan etti. 'Recep İvedik 5' filmiyle gişede rekor kıran Gökbakar, Türk sinemasının en çok izlenen yapımına imza atmaktan dolayı duyduğu mutluluğu instagram'da bir kez daha gözler önüne serdi.

YENİ FİLM KAPIŞMASI

Bu yıl 118 Türk filminin vizyona girdiğini belirten komedyen, 25 milyonun üzerinde kesilen biletin yaklaşık 7 buçuk milyonunun Recep İvedik 5'e ait olduğunu işaret etti. 'Recep İvedik' ile Türk sinemasının tek başına yüzde 30'nu elinde bulundurduğunu dile getiren Gökbakar, Yılmaz'a da manidar bir gönderme yaptı. "Bükemediği bileği öpmek yerine gömmeye çalışanlar ve goygoycularına en büyük cevabı verdiniz" diyen Gökbakar'ın bu sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek...

Yeni filmi 'Kayhan'ı 9 Şubat 2018'de sinemaseverlerle buluşturacak olan Gökbakar'ın 'Komedide 1 numarayım' göndermesinin üzerine gözler Cem Yılmaz'a çevrildi..

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