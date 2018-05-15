Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı sonuçları için tarihi açıkladı.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sahil Güvenlik, geçtiğimiz ay yayımladığı ilanında lise ve önlisans mezunu adaylar arasından 240 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu. 9 ile 30 Nisan tarihleri arasında alınan başvurular sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı sonuçların 15 Mayıs sonrasında açıklayacağını duyurdu.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilanda büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli kadrolarına kamu personeli alımı yapılacağı duyurdu. Lise ve önlisans mezunu adaylar arasından alınan başvurularda KPSS şartı da 60 olarak belirlenmişti.
SONUÇLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı sicil personel alımı başvurularnın 30 Nisan'da son bulmasının ardından başvuru sonuçları ve mülakat yer ile tarihleri merak edilmeye başlandı. Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda başvurulara ait sonuçların 15 Mayıs tarihinden sonra açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların 15 Mayıs'ta kesin açıklanacağı ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi. Sonuçlar 15 Mayıs veya devam eden günlerde açıklanacak. Ancak büyük ihtimal mülakat yer ve tarihleri 15 Mayıs'ta adaylara duyurulacak.
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