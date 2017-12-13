Konya’da restoran işletmecisi Hüseyin Çınalı, sahiplendiği kuzuya Alex adını verdi. Alex’e evinde bakan Çınalı, üzerine giysi ve ayağına ayakkabı giydiriyor, onu yanından hiç ayırmıyor hatta tuvalete bile götürüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kuzunun 4 aylık olduğunu anlatan Çınalı, “Konya’da tarihi bir restoran işletiyorum. İşimiz sürekli kuzularla ve tedarikçilerimizi kontrol etmek için çiftliğe gidiyorum. Alex’i bundan iki ay önce bir çiftlik ziyaretinde gördüm.

Annesinin sütten kestiğini öğrendim. ‘Bunu götürmek istiyorum’ dedim, beni kırmadılar sağ olsunlar. Oğlum olsa bu kadar sevmezdim. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Daha önce hayvan besledim. Çoğunun da ismi Alex’tir” dedi.

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