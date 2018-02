Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışacak. Yarışmada Sahra Işık'ın adını gören izleyiciler, bilgi edinmek için "Sahra Işık kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Sahra kimdir?

SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Sahra Esra Işık olan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Voleybol sporuyla ilgilenen ve bir süre boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Sahra Işık, voleybol kariyerinden hariç olarak modellik de yapmıştır.

2013 yılında gerçekleştirilen Best Of Model adlı yarışmada 3. olan Sahra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. 2014 yılında ekrana gelen Survivor yarışması sonrasında tanınan isimlerden olan Sahra Işık, yarışmada hırsıyla ön plana çıktı.

SEVGİLİSİNDEN DUYGULANDIRAN DESTEK

Sahra Işık'ın sevgilsi İdris Aybirdi, Sahra Işık ile çekilen fotoğrafının altına yaptığı yorumla büyük destek verdi;

“Ey sevgili , bugün gidiyorsun hala kabullenmiş değilim ama sonuna kadar arkanda olacağız , başarılı olacağından şüphemiz yok sen herş ey en iyisini yaparsın. Buraları düşünme gözün arkada olmasın, herşey senin yokluğunda sen burdaymışsın gibi olacak , sen her zaman ne olursa olsun kalbimin en derinlerinde olacaksın , ÇOK özleyeceğim seni , ÇOK zor olacak ama senin başarılarınla gurur duyacağım. Bu bir ayrılık olmayacak inşallah döndüğünde her şey çok daha güzel olacak sevgili. Şimdi bizi düşünmeden git ve kendini kendine ispatla. Unutma senin çok seven ve seninle her zaman gurur duyan BEN olacağım arkanda. Dualarımız seninle , ALLAH yolunu açık etsin ve kazasız belasız gelmeyi nasip etsin. SENİ ÇOK SEVEN ADAMIN.”

