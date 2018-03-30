Survivor'da All Star takımında yarışan Sahra Işık, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda. Sahra Işık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler de internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki Sahra Işık kimdir? Survivor Ünlüler Sahra kimdir?

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar takımında yer alan yarışmacı Survivor'da iki kez izleyenlerin karşısına çıktı. Hırsı,mücadelesi ve yarışmacılarla olan kavgalarıyla akıllarda kalan isimlerden biri olan Sahra Işık Survivor 2018'de bir kez daha şampiyonluk için mücadele ediyor.

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