GSM hatlarının kapalı olduğunu fark edince anladılar

İnternet üzerinden ikinci el satılık eşya ilanı veren bir dolandırıcılık çetesinin ağına uzman çavuş ve polisler de takıldı. İnternette satılık tabanca ilanı gören 1 uzman çavuş ve 4 polis, ilandaki telefon numarasını aradı. Piyasanın altında fiyat veren dolandırıcılar, Whatsapp üzerinden yapılan görüntülü görüşmeler sırasında kendilerini de uzman çavuş ve polis olarak tanıttı. Habertürk Gazetesi Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, gerçek uzman çavuş ve polislerin güvenini kazanan dolandırıcılar, hesaplarına para yatırttırdı. Tabancanın adreslerine gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan asker ve polisler şikayette bulundu.





Şikayet üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Siber polisi, kimliklerini belirlediği dolandırıcıların polis ve uzman çavuşların dışında 15 kişiyi de cep telefonu satacakları vaadiyle toplam 200 bin lira dolandırdıklarını tespit etti.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Emre K., Esenyurt'ta lüks bir rezidansta yakalandı. Ayrıca Erkan K., Nurşan A. ve 1 başka şüpheli daha gözaltına alındı.



42 dosyadan arandığı belirlenen Emre K.'nın adresinde yapılan aramalarda sahte polis ve uzman çavuş kimlikleri bulundu. Bilgisayar incelemelerinde de çok sayıda sahte kimlik kaydı ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemler tamamlanan 4 şüpheliden Emre K. ile Nurşan A. tutuklandı. Diğer 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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