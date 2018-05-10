Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan çorba, hem tok tutması hem de sindirim sistemini rahatlatması nedeniyle Ramazan sofralarının da baş tacı. Yemeğe bir kase çorba ile başlamak hem mideyi yemeklerin sindirimine hazırlar, hem vücudun su dengesini korur, hem de tokluk hissi verir. Bu nedenle sizler için tok tutan ve oldukça besleyici bir sahur çorbası tarifimiz var! İşte çeşitli tahıllarla ve sebzelerle zenginleştirilmiş sahur çorbası tarifi ve malzemeleri...

Sahur çorbası malzemeleri

1 çay bardağı esmer bulgur

Yarım çay bardağı kırık pirinç

Yarım çay bardağı karabuğday

Yarım çay bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 adet küçük doğranmış havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 kaşık sızm zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Kimyon

Pul biber

Kuru nane

Sahur çorbası nasıl yapılır?

Soğanı, kırmızı biberi, havuç ve yağları koyup soteleyin. Unu ve salçayı ilave edip un kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine bir bardak soğuk su ekleyerek bir taşım kaynatın. Yalnız karışıma baharatları henüz eklemeyin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra 3 bardak su ekleyip karışımı kaynatın. Tahıllar piştikten sonra baharatları ekleyin. Sahur çorbanız hazır! Afiyet olsun.

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