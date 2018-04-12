Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli ibadetler ve edilen dualar ile idrak edilecek. İslam'ın önemli günlerinden ve Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan il il sahur vakitlerini derledik. Peki sahur saat kaçta? İşte 13 Nisan Miraç Kandili imsak vakitleri...

SAHUR SAAT KAÇTA? (13 NİSAN İL İL İMSAK VAKİTLERİ)

Şehir İmsak Vakti İstanbul 04:51 Ankara 04:39 İzmir 05:06 Edirne 04:59 Bursa 04:53 Trabzon 04:08 Eskişehir 04:48 Antalya 04:56 Giresun 04:14 Diyarbakır 04:15 Van 04:00 Hakkari 04:02

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