Sakarya halkı, İslam aleminin en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i oruç tutarak eçiren Sakaryalılar, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Halk arasında 'Şeker Bayramı' olarak da bilinen Ramazan Bayramı namazı Sakarya'da saat kaçta kılınacak? İşte 15 Haziran Sakarya bayram namazı saati...

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Sakarya Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı, sabah kılınacak bayram namazının ardından idrak edilmeye başlanacak. Sakarya Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saati 06.12 olarak görülüyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Sakarya'nın ilçelerinin bayram namazı saatleri:

SAKARYA 6:12 AKYAZI 6:11 GEYVE 6:13 HENDEK 6:10 KARASU 6:10 KAYNARCA 6:12 KOCAALİ 6:09 PAMUKOVA 6:14 TARAKLI 6:13

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BAYRAMA HAZIR

Bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmette olacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlara yönelik olarak ücretsiz otobüs kaldıracak. Belediye otobüsleri bayram boyunca yüzde 50 indirimli tarifeyle hizmet sunacak. Parkomatlar ise ücretsiz olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, nöbetçi birimleriyle hizmet sunmaya devam edecek. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından bayram öncesi mezarlıklarda gerekli temizlikler yapılırken; Ulaşım Dairesi Başkanlığı ise yaptığı düzenlemelerle mezarlıklarda sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar için ek seferler düzenleyecek. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramda da Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ulaşımdan yüzde 50 indirimli olarak faydalanabilecek. Arife günü ve bayram süresince Büyükşehir Belediyesi önünden saat 08.00 ve 17.00 arası Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına saat başı otobüs seferleri düzenlenecek. Parkomatlar ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bayram süresince şehir genelinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenlerinde yer alacak. Başkan Toçoğlu, 15 Haziran Cuma günü TÜVASAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek Toplu Bayramlaşma Töreni’nde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Daha sonra ise çeşitli bayramlaşma programlarına katılacak.

"MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ OTOBÜS"

Mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için bayram namazının hemen ardından 30 cami önünden belediye otobüsü kaldırılacak. Emirdağ Mezarlığı’na gidecek olan belediye otobüsleri; Orhan Camii, Mecidiye Camii, Yeni Camii, Kavaklı Camii, Sezginler Camii, Karaosman Camii, Karaman Camii, İhsaniye Camii, Şeker İstiklal Camii, Şeker Camlı Camii, Ali Kuzu Camii, Valide Camii, Güllük Camii önünden, Erenler Mezarlığı’na gidecek olan belediye otobüsleri; Donatım Camii, Aziziye Camii, Gıyasettin Benli Camii, Küpçüler Camii, Yeşiltepe Camii, Erenler Merkez Camii, Bahçeli Camii, Yeni Eren Camii ve Güllük Camii önünden, Serdivan Mezarlığı’na gidecek olan belediye otobüsleri ise; 32 Evler Hacı Bayram Camii, Yıldız Camii, Karşıyaka Camii, Yeşil Camii (Kazımpaşa Yolu), İbrahim Ağa Camii, Albay Şükrü Arıcı Camii, Çark Sanayi Eren Camii, Medine Camii ve Bahçelievler Merkez Camii önünden hareket edecekler.

"NÖBETÇİ BİRİMLER GÖREV BAŞINDA"

Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli alanlarda hizmet sunan nöbetçi birimleri bayram süresince vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için görev başında olacak. Vatandaşlar cenaze hizmetleri için Alo Cenaze 188 numaralı telefonu, içmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili sorunları için Alo Su Arıza 185 aranabilecek. Büyükşehir Haber Merkezi 277 54 54 numaralı telefon üzerinden hizmet sunacak. Ulaşım Dairesi ile ilgili dilek ve istekler bayram süresince Hareket Amirliği’nin 277 54 23 numaralı telefonu üzerinden iletilebilecek. Yangın ihbarları için Büyükşehir İtfaiyesi’ne Alo 110 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.

"MEZARLIKLAR HAZIR"

Şehir genelinde 440 mezarlıkta bayram öncesi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlık içi yollarının bakım ve temizliği yapıldı. Ağaçlar budandı, çimler biçildi, çevre düzenlemeleri tamamlandı. Vatandaşların sevdiklerinin mezarlarını ziyeret edebilmeleri için gerekli hazırlıklar yapıldı. Kırılan ve deforme olan alanlar onarıldı. Bayram tatili süresince cenaze hizmetleri 24 saat boyunca devam edecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER