Sakarya'da bebeği ile birlikte öldürülen 9 aylık hamile Emani El Rahmun'un kocasından çağrı

Sakarya'da, 10 aylık çocuğuyla birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile Emani El Rahmun'un eşi Halid El Rahmun, canilerin yargılanacağı duruşma öncesi destek istedi.

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Suriyeli acılı eş, "Olay olunca yaptığınız gibi şimdi de yanımda durun. Benim hakkım kaybolmasın" dedi.

DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz 6 Temmuz'da, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edilip, 10 aylık çocuğuyla birlikte başı taşla ezilerek öldürülen 9 aylık hamile Emani El Rahmun'un eşi Halid El Rahmun, mahkeme öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Adapazarı'nda bir kafede düzenlenen basın toplantısına Rahmun'un yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sakarya Temsilcisi Sebahattin Aydın, ailenin avukatı Cihad Gökdemir, İHH avukatı Gülden Sönmez ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantıda, yaşananları anlatırken gözleri dolan Halid El Rahmun, bu süreçte yanında olan herkesin kendisine dava sürecinde de destek olmasını istedi.

Rahmun, "Türkiye'den kimse beni yalnız bırakmadı, destek verdi. Ben bir şey söyleyeceğim: Olay oldu ve bütün ağabeylerim benim yanımda durdu. O zaman yaptığınızı şimdi de yapın, benim yanımda durun. Benim hakkım kaybolmasın istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"ARAŞTIRMAYA MUHTAÇ TEK BİR KONU VAR O DA; SUÇU İŞLERKEN BİRİ TARAFINDAN AZMETTİRİLDİLER Mİ?"

Ailenin avukatı Cihad Gökdemir ise vahşi cinayetin sanıkları Birol Karacal ve Cemal Bay'ı birilerinin azmettirdiğini düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adapazarı'nda çok büyük bir kalabalıkla cenaze namazı kılındı. Aynı cenaze günü olduğu gibi duruşma günü de biz Türkiye halkından bir duyarlılık bekliyoruz. İki sanık suçu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Bu anlamda işlemiş oldukları suçu en üst hadden cezalarını talep etmiş. Bir talebimiz oldu; Türkiye'de nefret suçu dediğimiz bir suç var. Bizim iddiamız bu iki sanığın vahşi duygularla bu suçu işledikleri ama daha önemlisi nefret unsuruyla bu suçu işlediklerini düşünüyoruz. Tek bir konu var araştırmaya muhtaç, o da sanıkların bu suçu işlerken herhangi bir kişi tarafından azmettirilip ettirilmedikleri. Sadece vahşi duygularla olabileceğin değil, mutlaka bunun arkasında biz azmettirici grubun azmettirdiğini düşündüğümüz için bu konu da araştırmaya muhtaç."

DAVA İÇİN KADINLARA DAVET

İHH Sakarya Temsilcisi Sebahattin Aydın ise 1 Aralık Cuma günü Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde vatandaşların adliyeyi doldurması gerektiğini kaydetti.

Aydın, "Ailenin bize oraya gittiğimizde söyledikleri temel bir şey vardı; 'Emani bu zamana kadar bizim kızımızdı, bundan sonra sizin kızınız. Onun davasına, yaşadığı sıkıntılara artık siz sahip çıkmak zorundasınız' diye söylemişlerdi. Bütün Türkiye halkına söyledikleri bir şeydi. Bizim şahsımızda bütün bir Sakarya'ya emanet ettiler kızlarını. Halid ile konuştuğumuz bir şey var; salonun ve adliyenin kadınlar tarafından doldurulması gerekiyor" dedi.

Sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden İHH avukatı Gülden Sönmez ise şöyle konuştu:

"Emani'nin davası hepimizin davası. Keşke böyle bir şeyi hiçbir şekilde duymasaydık. Emani'nin başına gelenlerden sonra sosyal medya paylaşımlarını gördüğünüz zaman şunu fark ediyorsunuz; bu dil, bu söylem kim bilir başka insanların canını yakabilir. İdeolojik görüşü ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün kadınları ben 1 Aralık Cuma günü Sakarya Adliyesi'ne davet etmek istiyorum. Umuyoruz ki suçlular ve azmettiriciler en ağır cezayla cezalandırılsınlar."

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