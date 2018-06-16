Daha önce Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık bacakları kesilmiş halde bulunan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan köpeğin ölümü sonrası, sosyal medyada benzer bir başka yavru köpeğe işkence görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre dün, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerini beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş halde yavru bir köpek bulmuşlardı. Yavru köpeğin can çekiştini gören hayvanseverler, köpeği İstanbul’daki bir veterinere götürerek tedavi altına aldırmışlardı. Fakat talihsiz köpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Tüm Türkiye’yi sarsan görüntülerin ardından bugün sosyal medyada gezen ve Sakarya’daki olayı andıran bir görüntü ortaya çıktı. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan yeni vahşet görüntüsünde 3 çocuk yavru bir köpeğe işkence ediyor. İnleyen ve kaçmaya çalışan yavru köpeğe eziyet eden çocukların görüntüsü izleyenin kanını dondurdu.

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