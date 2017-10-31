Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor

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İşçiler tarafından geniş ağızlı fırçalar vasıtasıyla günde 1-2 kez havalandırılarak daha çabuk kuruması sağlanıyor. Kuruyan biberler daha sonra 50'şer kiloluk çuvallara doldurularak büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerine gönderiliyor." dedi.