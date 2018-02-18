Samsun'da bir kadın evinde kafasına geçirilen poşet boynuna bağlanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri yatalak olan özürlü 3 kardeşi ile birlikte yaşayan ve kardeşlerine bakmak için evlenmediği öğrenilen 57 yaşındaki Aysen Kızıl, evindeki yatağında kafasına poşet geçirilmiş ve poşet de boynuna bağlı olarak ölü bulundu.



Aysen Kızıl'ın ölümü şüpheli bulundu ve savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kızıl'ın özürlü kardeşlerine baktığı için bunalımda olduğu ve daha önce de ilaç içerek intihara kalkıştığı, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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