Samsun'da saf çiçek balı üretildi

Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Arıcılık Birimi tarafından yapıldığı Sivas´ın Kangal İlçesi'nin 1900 rakımlı Mühür Kulak Köyü yaylasında 130 kovandan üretilen ballar yaklaşık 1 ay önce satışa çıkarıldı. Üretilen yaklaşık 3 ton saf çiçek balı kilosu 65 TL'den satışa sunuldu. Büyük bir ilgi gösterilen bal, 1 ay sonunda tükenme noktasına geldi. Sadece 300 kilogram bal kaldığı belirtildi.
OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Arıcılık Araştırma ve Uygulama Birimi'nde 10 yıllık süreçte hastalıklara dayanıklı Kafkas arısı ıslah edilmiş ve son iki yılda da Karadeniz arısı ile ilgili ıslah çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, şöyle dedi:
"Öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz bu yaz döneminde 2,5 süresince bu yaylada çalışma yaptılar. İyi tarım uygulamaları yapılan bölge özellikle flora açısından çok zengin. Bölgede yoğunlukla kekik ve çörek otu gibi çiçekler mevcuttu. Kesinlikle takviye şeker kullanılmadan saf bal ürettik. Saf bal üretiminde Türkiye kovan rekoru da kırdık diyebilirim. Kovan başına yaklaşık 25 kilo bal üretimi yaptık. Tamamen doğal saf kaliteli bal ürettik. Balın en önemli özelliklerinden biri de bölgede hiçbir zirai tarım ilacının kullanılmıyor olması. Bu açıdan da üretilen bal çok yüksek kalitede ve kıymetli. Çok büyük bir ilgiliyle karşılaştık. Balımız 1 ayda tükenme noktasına geldi. Şu an yaklaşık 300 kilo bal elimizde var. Onunda çok kısa sürede tükeneceğini düşünüyoruz."
Prof.Dr. Yusuf Demir, fakülte olarak temel amaçlarının bölgeye hizmet eden, halkı ve çiftçi ile bütünleşebilen bir eğitim anlayışını benimsemek olduğunu dile getirerek, "Bu amaçla eğitim kalitemizi yükseltmenin yanında araştırma ve uygulama kalitemizi yükselterek, hem çiftçimizin yanında hem de tüketicimizin hizmetinde olmayı hedefledik. Arıcılıkta yaptığımız uygulama ile ürettiğimiz ballar birinci sınıf ve organik üretim kalitesinde. Bu balın içerisinde hiçbir katkı maddesi ve takviye gıda maddesi yoktur. Sınırlı miktarda balı üreterek halkımızın tüketimine sunmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.
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