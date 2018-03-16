Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ertekin ve Belgin Ş. (15) iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Ertekin, genç kızla Bursa'da çalıştığı sırada tanışarak arkadaş oldu. Daha sonra genç kıza aşık olan Osman Ertekin, Belgin Ş.'yi, eşini ve çocuğunu alarak Bursa'dan Bafra ilçesine geldi. Daha sonra eşiyle arkadaşının yasak aşk yaşadığını öğrenen bir çocuk annesi kadın, boşanmak için dava açmaya hazırlandı. Olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte kavuşamayacaklarını anlayan Osman Ertekin ve Belgin Ş., akşam saatlerinde Çetinkaya Köprüsü'ne gelerek intihar etmeye karar verdi. 112'yi arayan 2 genç, "Biz Kızılırmak'a atlayarak intihar edeceğiz" dedikten sonra kendilerini suya attı.

İHA'nın haberine göre, ihbarı alan 112 ekipleri durumu polise bildirince, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Akşam saatlerinden itibaren devam eden arama kurtarma çalışmalarında bugün öğlen saatlerinde Belgin Ş.'nin cansız bedeni, intihar ettikleri yerin 4,5 km uzakta sudaki ağaçların arasına sıkışmış vaziyette bulundu. Osman Ertekin'in ise montu Belgin Ş.'nin cesedinin bulunduğu yerin 100 metre ilerisinde bulundu. Kurbağa adamların, AFAD'ın, jandarmanın ve vatandaşların tüm aramalarına rağmen Osman Ertekin'e ulaşamadı. Kurbağa adamlar Kızılırmak sularında ara vermeden Ertekin'i bulmaya çalışıyor.

ASKERE GİTMEDEN ÖNCE HELALLİK İÇİN SAMSUN'A GELMİŞ

Yasak aşk yaşadığı için intihar ettiği belirtilen Osman Ertekin'in askere gideceği için memleketi Bafra'ya ailesi ve akrabalarından helallik almak için geldiği öğrenildi. Akrabalarından edinilen bilgiye göre, Ertekin'in 18 Mart'ta Aydın'daki Jandarma Acemi Birliğine teslim olması gerektiği öğrenildi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları hava kararana kadar devam edecek.

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