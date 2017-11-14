Sancaktepe'de bir çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Sancaktepe'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi S.Ç. başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı firari koca, polis tarafından aranıyor.

DHA'nın haberine göre, jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki S.Ç. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır eşi A.Ç.'ten ayrı yaşıyordu. Çift boşanma davası açmıştı. A.Ç., dün öğle saatlerinde kızını görmek istediğini söyleyip S.Ç.'in evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kadın, kocası tarafından tabancayla başından vuruldu. S.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken A.Ç. kayıplara karıştı.

SON KEZ EL SALLADI

S.Ç.'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından bugün annesinin evine getirildi. Burada Ç. için dua edildi, helallik alındı. Helallik alındığı sırada S.Ç'in 7 yaşındaki kızı, gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup, defalarca öptü.

Küçük kız yakınları tarafından araçtan indirilerek sakinleştirildi. Cenaze aracının hareket etmesiyle küçük kız, annesinin tabutunun arkasından son kez el salladı. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. S.Ç., Halilrahman Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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