Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna hafriyat kamyonu çarptı. Anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çocuklar ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu 1 ve 5 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Kılıç'a (29) çarptı. Kazada yaralanan anne ve çocukları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocukların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.