Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde, boş arazide eşeğe ait olduğu belirlenen derisi yüzülmüş kafa ile kemikler bulundu.



DHA'nın haberine göre, Hilvan'ın Bağlar Mahallesi kırsalında koyun otlatan çobanlar, boş arazide kesilmiş ve derisi soyulmuş hayvan kafası ile deri ve kemikler bulunca zabıtaya haber verdi. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede eşeğe ait olduğu belirlenen kafa ve kemiklere el koydu. Ekipler, kesilen eşeğin etinin satılmış olabileceği şüphesiyle kasaplarda denetim yapıp numune aldı.



Duruma tepki gösteren ilçe sakinleri, Hilvan'da kesimhane bulunmadığını, satılan etlerin hangi hayvanlara ait olup, hangi şartlarda kesildiği konusunda şüphe duymak istemediklerini söyledi.

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