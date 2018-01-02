Merkez Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında yoldan çıkan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 4 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi.

AA'nın haberine göre; otomobildeki bir kadını sudan çıkaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, otomobilden 2 kişinin cesedi çıkarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sulama kanalına devrilen otomobilde boğularak hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği tespit edildi. Şahısların Harran Üniversitesinde okuyan Hasan Türkmen (24) ve Fatma Urua (22) oldukları ve dersten çıktıktan sonra kanal boyundan Şanlıurfa merkeze gelmeye çalıştıkları belirlendi.

Hasan Türkmen'in hangi bölümde okuduğu bilgisine ulaşılamazken Fatma Urua'nın ise KYK kız yurdunda kaldığı ve Coğrafya Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hasan Türkmen'in kullandığı otomobilde sadece 3 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına son verdi.

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