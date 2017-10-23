Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde bulunan Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Tarlada pamuk toplayan Suriyeli işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 44 FZ 728 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada minibüs sürücü ile 9 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

şanlıurfa

Suruç

pamuk tarlası