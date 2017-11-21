Şanlıurfa´da dolandırıcılığa 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda adadıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Çanakkale, Çorum ve Sakarya´da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre; polisin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda 2´si kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama ise dolandırıcılık olayında temin edilen 55 bin 600 lira para ile telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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