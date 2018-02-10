Sevgililer Günü'nde sevdiğinize el yapımı bir hediye vermeye ne dersiniz? Küçük küçük kağıtlara ona demek istediğiniz her şeyi yazın ve bu enfes kurabiyelerin içine saklayın. İşte Sevgililer Günü için hazırlayabileceğiniz şans kurabiyesi tarifi ve malzemeleri...

Şans kurabiyesi malzemeler

2 yumurta beyazı

50 gram pudra şekeri

50 gram tereyağı

60 gram un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı toz tarçın

Süslemek için

Eritilmiş çikolata

Pasta şekerlemeleri

Şans kurabiyesi nasıl yapılır?

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Yumurta beyazını çırparak köpürtün. Kuru malzemeleri kabın içinde karıştırın ve ortasına yuvarlak bir boşluk açın. Erimiş tereyağını ilave edin. Yumurta beyazını ilave edin. Hamuru sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Sıkma torbasının ucunu incecik kesin ve yuvarlak şekiller verip ince bir şekilde yağlı kağıt üzerine dizin. Fırında 5-6 dakika hızlıca pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz hazırladığınız dilek kağıtlarını yuvarlakların ortasına yerleştirin ve yarım ay şeklinde kapatın. Bu işlemi yaptıktan sonra bir bardağın kenarına hamurun tam görseldeki şekli alabilmesi için yerleştirin.

Süslemek için kurabiyeleri eritilmiş çikolatalara batırın ardından çikolata donmadan şekerlemelerle süsleyin. 14 Şubat için romantik bir Sevgililer Günü tarifi olabilecek şans kurabiyeleriniz hazır! Romantik ve aşk dolu bir 14 Şubat geçirmeniz dileğiyle...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER