Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen ' Şans Topu' çekilişinde, 876. hafta heyecanı yaşandı. Tam 876 haftadır devam eden Şans topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 818 bin 221 lira 19 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 319 kişi 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 1 milyon 909 bin 182 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 86 bin 866 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 606 bin 89 lira 69 kuruş aktarılacak.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları 28 Mart 2018

09

11

15

18

19+09

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 23

4+1 bilen kişi sayısı : 319

4 bilen kişi sayısı : 3.712

3+1 bilen kişi sayısı : 8.380

3 bilen kişi sayısı : 102.863

2+1 bilen kişi sayısı : 74.824

1+1 bilen kişi sayısı : 214.562



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 818.221,19 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.558,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 257,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya Devretti

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