Şans Topu'nun 877. hafta çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 818 bin 221 liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Buna bağlı olarak da bu haftaki Şans Topu heyecanı katlanmış durumda. Şans Topu çekilişi ne zaman?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona erer ve böylece haftanın kazanan numaraları belli olur.

Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye bilgileri de kısa süre içinde yayınlanır. Sonuçlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açılır. Sonuçları görüntülemek için saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapmak yeterlidir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

28 Mart'ta yapılan çekilişte şanslı numaralar, 9 - 11 - 15 - 18 - 19 + 9 olarak belirlenmişti. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkammış ve 818 bin 221 lira 19 kuruşluk ikramiye bu haftaya devretmişti.

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 818.221,19 TL 5 bilen kişi sayısı : 23 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.558,05 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 319 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 257,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.712 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,40 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.380 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 102.863 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 74.824 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,15 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 214.562 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

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