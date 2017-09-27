Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Şans Topu'nun 850. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, kazandıran numaraları merak ediyor. Peki, Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 27 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (27 EYLÜL 2017)

27 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01, 06, 08, 17, 31 + 04

1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruşluk büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Avcılar'dan satın aldığı bildirildi.

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.476.093,50 TL 5 bilen kişi sayısı : 22 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.511,55 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 217 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 356,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.951 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34,95 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.424 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 86.185 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 59.938 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,00 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 198.203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

ŞANS TOPU'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİNDE 703 BİN 597 LİRA DEVRETTİ

20 Eylül 2017 Şans Topu sonuçları: 10 - 18 - 28 - 30 - 32 + 04

Şans Topu'nun bir önceki hafta yapılan 849. çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 703 bin 597 lira 77 kuruş haftaya devretti. Çekilişte 5 bilen 24 kişi 2 bin 932'şer lira, 4+1 bilen 220 kişi 320 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 86 kişi 30 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 427 kişi 18 lira 75'er kuruş, 3 bilen 84 bin 855 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 60 bin 85 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1+1 bilen 186 bin 984 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 703.597,77 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 24 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.932,00 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 220 Kişi Başına Düşen İkramiye 320,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.086 Kişi Başına Düşen İkramiye 30,40 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.427 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 84.855 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 60.085 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,55 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 186.984 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-34 arasında ve 1-14 arasında toplamda 6 numarayı tahmin etmeye çalıştığı bir şans oyunudur.

Şans Topu oyununda katılımcılar 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde doğru numara tahmin etmeye çalışır. İlk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet rakam çekilmektedir.

Çekiliş sonrasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilen katılımcılar ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

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