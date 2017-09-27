Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Şans Topu'nun 850. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, kazandıran numaraları merak ediyor. Peki, Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 27 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI (27 EYLÜL 2017)
27 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01, 06, 08, 17, 31 + 04
1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruşluk büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Avcılar'dan satın aldığı bildirildi.
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.476.093,50 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|22
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.511,55 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|217
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|356,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.951
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|34,95 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.424
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|20,15 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|86.185
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,20 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|59.938
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,00 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|198.203
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,50 TL
ŞANS TOPU'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİNDE 703 BİN 597 LİRA DEVRETTİ
20 Eylül 2017 Şans Topu sonuçları: 10 - 18 - 28 - 30 - 32 + 04
Şans Topu'nun bir önceki hafta yapılan 849. çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 703 bin 597 lira 77 kuruş haftaya devretti. Çekilişte 5 bilen 24 kişi 2 bin 932'şer lira, 4+1 bilen 220 kişi 320 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 86 kişi 30 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 427 kişi 18 lira 75'er kuruş, 3 bilen 84 bin 855 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 60 bin 85 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1+1 bilen 186 bin 984 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|703.597,77 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|24
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.932,00 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|220
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|320,35 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.086
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|30,40 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.427
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,75 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|84.855
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,85 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|60.085
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,55 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|186.984
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,35 TL
ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ
Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-34 arasında ve 1-14 arasında toplamda 6 numarayı tahmin etmeye çalıştığı bir şans oyunudur.
Şans Topu oyununda katılımcılar 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde doğru numara tahmin etmeye çalışır. İlk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet rakam çekilmektedir.
Çekiliş sonrasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilen katılımcılar ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alır.
Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.
İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.
- şans topu
- milli piyango
- şans topu 27 eylül 2017
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.