Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu için heyecan dorukta. 861. hafta Şans Topu çekilişi öncesinde vatandaşlar merakla "Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?" ve "Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?" diye araştırıyor. İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda 861. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat 21:15'te başlayacak. Kazanan numaraların belirlenmesinin ardından sonuçlar da en geç 21:45'te erişime açılacaktır.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini (www.millipiyango.gov.tr) ziyaret edebilir. Aynı zamanda çekilişin başladığı 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden de çekilişi canlı olarak izleyebilir.

Şans Topu sonuçları resmi olarak açıklandıktan hemen sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar en geç 21:45'te Habertürk Şans Oyunları sayfasını da ziyaret edebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 860. hafta çekilişinde kazanan numaralar "02, 05, 10, 32, 34 + 01" olarak belirlenmişti. Çekilişte 5+1 bilen 1 talihli tam 2milyon 350 bin 27 lira 45 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 20 kişi 4 bin 145 lira 80'er kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 356 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 336 kişi 33 lira 20'şer kuruş, 3+1 bilen 6 bin 162 kişi 22 lira 65'er kuruş, 3 bilen 95 bin 216 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2+1 bilen 57 bin 360 kişi 6 lira 80'er kuruş ve 1+1 bilen 188 bin 10 kişi de 3 lira 95'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.350.027,45 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 20 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.145,80 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 233 Kişi Başına Düşen İkramiye 356,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.336 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,20 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.162 Kişi Başına Düşen İkramiye 22,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 95.216 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 57.360 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,80 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 188.010 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,95 TL

şans topu

Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları saat kaçta

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