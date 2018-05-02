‘Saray Sanatları’ İznik çinileri sergisi

Güvenç ve Nursen Güven’in 50’den fazla eserinden oluşan “Saray Sanatları” başlıklı İznik çinileri sergisi açıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre “Yeditepe Bienali” kapsamında açılan sergi, Ayvansaray Çini Atölyesi’nde sanatseverlerle buluştu. İznik çinileri sanatçısı Güvenç Güven, Edirne Selimiye Camii, Sultanahmet Camii ve Rüstem Paşa Camii gibi pek çok eserin restorasyonlarında kalem işi çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yurtdışında da çalışmalarının olduğunu kaydeden Güven, eşi Nursen Güven ile 50’ye yakın caminin süslemelerini yaptıklarını, 1995’te İznik çinilerine başladıklarını belirterek, “Bu teknik 400 yıldır yapılan bir teknik. Hocam Faik Kırımlı, 1960’lı yıllarda özellikle Topkapı Sarayı belgelerinden araştırarak 8-10 sene uğraşıp kendi kişisel gayretiyle bu tekniği yeniden canlandıran kişidir” dedi.

“Saray Sanatları” başlıklı sergide 16. yüzyıl tarzı orijinal teknik “İznik çinilerinden” oluşan 50’den fazla eserin yer aldığı Ayvansaray Türk Mahallesi’ndeki bina, bienal sonrasında da Ayvansaray Çini Atölyesi olarak sanatseverlere hizmet vermeye devam edecek.

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