Torunu 5 yaşındaki Yaren Aluç'un hafriyat kamyonu altında kalarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan 71 yaşındaki babaanne Hatice Aluç'a, savcı ‘verilecek cezadan daha fazla mağduriyet yaşadığı' gerekçesiyle beraat istedi. Savcı, Yaren Aluç'un ölümüne, babaannesi Hatice Aluç'un ağır yaralanmasına neden olan kamyon şoförü Erdal Yavuz için ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Sarıyer'de 5 yaşındaki Yaren Aluç'un hafriyat kamyonu altına kalarak ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, babaanne Hatice Aluç (71) ile hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz eşit kusurlu bulundu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan dördüncü duruşmasında okunan raporda, kazanın olduğu cadde üzerinde park halindeki otomobillerin sahipleri Sandy Yahni, Mehmet Sami Erdoğan ve Abdullah Derya'ın, kazanın meydana gelmesinde bir kusuru bulunmadığı belirtildi.
SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı İsmail Arslan, babaanne Hatice Aluç'un, torunun ölümü nedeniyle ‘verilecek cezadan daha fazla mağduriyet yaşadığı' gerekçesiyle ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Savcı Arslan, kamyon şoförü Erdal Yavuz hakkında ise birden çok insanın taksirle ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Mütalaada, Adli Tıp raporunda, kusuru bulunmadığı belirtilen, kazanın olduğu cadde üzerinde park halindeki otomobillerin sahipleri Sandy Yahni, Mehmet Sami Erdoğan ve Abdullah Derya hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi. Sanıkların savcılığın mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. Hafriyat kamyonu Erdal Yavuz, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere 13 Haziran'da tahliye edilmişti.
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Misafir 52 dakika öncekadın yolun ortasına gelmiş kamyonla arasında 2 metreden fazla var şöfer hala göremiyormu sanki gördüğü halde bilerek ezmiş gibi hala ilerliyor bence 0 suçlu kamyon şöferi idamla yargılanması veya idama yakın bi ceza verilsin sünepe uyuza00