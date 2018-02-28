Şarkıcı İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü, saçlarının da koyulaştığını iddia etti.

"ÇOCUKKEN SARIŞIN, YEŞİL GÖZLÜYDÜM"

İntizar'ın bu ilginç açıklamasının ardından internet kullanıcıları, akrep sokmasından sonra böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağını araştırmaya başladı.

İntizar, "Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar" açıklamasında bulunmuştu.





BÖYLE BİR ŞEY TIBBEN MÜMKÜN MÜ?

Peki, böyle bir şey gerçekten tıbben mümkün olabilir mi?

HABERTURK.COM olarak ulaştığımız dermatoloji uzmanları böyle bir şeyin mümkün olamayacağını aktardı.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. Fatih Atmaca ise, "Normal şartlar altında akrep sokması, yılan veya böcek sokması gibi bir durumda göz renginin değişmesi pek olası bir ihtimal değil. Böyle bir şey pek beklenmez ve doğruluğu da şüpheli. Göz rengini sonradan değiştiren bazı hastalıklar var. Bunlardan bazıları doğuştan hastalıklardır. Nörofibromatozis denilen bazı hastalıklarda göz rengi değişebilir veya Horner sendromu gibi bazı hastalıklar da göz rengini değiştirebilir. Yine göz rengini sonradan değiştirilebilen bazı durumlardan biri de gözümüzün renkli kısmının iltihabıdır. Burdaki renk pigment hücreleri azaldıkça göz rengi açılır. Mesela iris pigmet distorsiyon sendromu veya fuchs üveiti dediğimiz bir üveit var. Bu gibi durumlarda göz bebeğinin renkli kısmının iltihabı olacağından zamanla bu hastalık ataklarında göz rengi açılabilir. Travmaya bağlı olarak da göz rengi açılabilir. Veya göz bebeğinde meydana gelen benler de göz rengini koyulaştırabilir.

Bunun gibi bazı hastalıklardan sonra göz rengi değişebilir ama arı sokması, akrep sokması gibi durumlarda göz renginin değişmesini pek beklemeyiz, böyle bir şey kitaplarda da yazmaz" açıklamasında bulundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER