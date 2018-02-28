Müzik çalışmalarına 5 yıl ara veren İntizar, "Menajerler, prodüktörler beni bekletti. Bazen saçmalıyorlar. Egolar vs. nedeniyle gecikti albüm" dedi.

Albümünün piyasaya çıkmadan korsana düştüğünü belirten şarkıcı, "Bu durumun Türkiye’de sadece birkaç sanatçının başına geldi. Albümü mecburen 14 Şubat’ta yayınladık" şeklinde konuştu.

"MAGAZİNDEN HER ZAMAN UZAK OLDUM"

Kısa süre içinde İstanbul’dan taşınacağını dile getiren İntizar, "Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendinden bitecek isimler tanıyorum, 'star' adı altında. Gazeteyi, televizyonu çek onlardan biterler” ifadelerini kullandı.

Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapan İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı:



Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar.