Savaşçı, FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı aksiyon ve askeri türünü konu edinen Savaşçı dizisi 26. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanını araştırıyordu. Araştırılan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Savaşçı 27. yeni bölümde neler olacak? İşte, Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır.

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekler.

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 27. yeni bölümü ile 14 Ocak Pazar 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak!

SAVAŞÇI 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır.

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Savaşçı 27. yeni bölüm

Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı

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