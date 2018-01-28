Savaşçı dizisi bu akşam Fox TV ekranlarında olacak. Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatıldığı Savaşçı'da izleyiciyi yine heyecanlı bir bölüm bekliyor. Yüzbaşı Kağan’a gelen acil operasyon emriyle harekete geçen Kılıç Timi’nin görevi, bölücü örgütün yönetici kadrosundaki bir teröristi Kuzey Suriye’de ele geçirip, Ankara’ya getirmektir. Binlerce masum Mehmetçik’in şehit olmasından sorumlu olan bu teröristi Ankara’ya kadar götürmek Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar için hiç kolay olmayacaktır. Diğer tarafta Temo ise yatırıldığı hastaneden kaçmak için fırsat kollarken, Pia’nın Albay Kopuz’u öldürmek için yeni bir hamlesi vardır. İşte Savaşçı 29. yeni bölüm özeti...

SAVAŞÇI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da heyecan devam ediyor!

Kağan Aslı’yla başbaşa kahvaltı yapmayı planlarlar ama onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Kağan isyan ederken Aslı durumu idare etmeye çalışır. Serdar ise Kağan’a Yıldız’ı sevdiğini söylemek için cesaretini toplar ama gelişen beklenmedik olay işini daha da zorlaştıracaktır.

Yüzbaşı Kağan’a gelen acil operasyon emriyle harekete geçen Kılıç Timi’nin görevi, bölücü örgütün yönetici kadrosundaki bir teröristi Kuzey Suriye’de ele geçirip, Ankara’ya getirmektir. Örgüt ve dış bağlantılarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu bilinen bu teröristin konuşması Albay Kopuz ve General Kutalmış için çok önemlidir. Binlerce masum Mehmetçik’in şehit olmasından sorumlu olan bu teröristi Ankara’ya kadar götürmek Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar için hiç kolay olmayacaktır.

Diğer tarafta Temo ise yatırıldığı hastaneden kaçmak için fırsat kollarken, Pia’nın Albay Kopuz’u öldürmek için yeni bir hamlesi vardır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Temo’yu ele geçiren Kılıç Timi, Kürşat’ın hamlesiyle şok olur. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Kağan için Kürşat’ı durdurmak hiç kolay olmayacaktır.

Pia ise yaptığı planla Kopuz Albay’ı öldürmeye kararlıdır. Fakat Albay’ın Temo’yla ilgili gelen bilgilerdeki bir ayrıntıyı fark etmesi, Pia’yla Kopuz’u karşı karşıya getirir.

Bu arada Güneydoğu kırsalından gelen kötü haber Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Albay Kopuz ve General Kutalmış için bu operasyon çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan bir Mehmetçik’in hayatıdır. Bu Mehmetçik’i sağ salim dedesi ve ninesine kavuşturmak için Kılıç Timi zamana karşı yarışır.

Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca’ya diğer torununun da şehadet haberini vermemek için canını ortaya koyan Kılıç Timi, Mehmet dedenin bir başka dileğini yerine getirmek için Anıtkabir’e gidecek ve Mustafa Kemal Atatürk’e selam duracaktır.

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