Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin soruşturmada, saldırı talimatını yurtdışından getirdiği iddia edilen Berna Yılmaz'a vize alınması için, çalıştığı şirkette muhasebeci gibi gösteren M.Ö., tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



SD KARTI AĞZINDA GETİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. Savcılık, Kiraz’ın şehit edilme talimatını yurt dışından getirdiği öne sürülen ve başka bir terör saldırısında ölü ele geçirilen Berna Yılmaz’ın örgüt yöneticilerinden aldığı talimatın içinde bulunduğu SD kartı ağzında getirdiği tespit edildi.

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