Savcı, Nuriye Gülmen'in tahliyesini istedi

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işlerine dönmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın yargılanmalarına devam ediliyor.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gülmen ile tedavi gördüğü hastaneden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapıldı. Tutuksuz sanıklar Acun Karadağ ve Semih Özakça ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

TANIKLARIN İFADELERİ

Ömer Lütfi Zeren'in tanık olarak beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, sanıkları tanıdığını ifade eden Zeren, sanıkların örgüt üyeliğine dair bir bilgisi olmadığını ifade etti. AA'nın haberine göre; Zeren, önceki celse dinlenen tanıkların beyanlarında yer alan, "Gülmen'in Eskişehir'deki Berkin Elvan gösterilerinden önce patlayıcı yapılmasında yer aldığına" dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Tanık Yaprak Yılmaz, sanıklardan Gülmen ve Özakça ile Eskişehir'deki Gezi eylemlerinde tanıştıklarını, her iki sanığın da terör örgütü üyeliğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

Tanık Veli Saçılık, 22 Kasım 2016'da görevinden ihraç edildiğini, bundan sonra Yüksel Caddesi'nde eylem yapan Gülmen ve Özakça'ya katıldığını aktardı. Sanıklara, açlık grevine başlamalarını kendisinin teklif ettiğini söyleyen Saçılık, sanıkların bunu ilk başta kabul etmediğini, daha sonra açlık grevine başladıklarını anlattı. Saçılık, grevi dönüşümlü olarak sürdürme teklifi yaptığı sanıklarla bu konuda anlaşamadıkları için kendisinin greve daha sonraki bir tarihte başladığını söyledi.

Tanık Mahmut Konuk, 3 sanığı da tanıdığını, kendisinin de kamu görevinden ihraç edildiğini hatırlatarak, açlık grevini ilk dile getirenin Saçılık olduğunu savundu. Bu tekliften bir süre sonra Gülmen'in kendisine "Kamuoyunun ilgisini çekmek için açlık grevine başlayacağım" dediğini aktaran Konuk, kendisinin açlık grevini olumlu karşılamadığını, bu konuşmadan bir ay sonra da Gülmen ve Özakça’nın açlık grevine başladıklarını ifade etti.

GÜLMEN'İN TAHLİYESİ İSTENDİ

Tanık beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların önceki celselerde verilen esas hakkındaki mütalaaya göre cezalandırılması talebini yineleyerek sanık Gülmen'in, "dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması" ve "delileri karartma, kaçma şüphesi olmadığını" ifade ederek adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Karadağ, Gülmen'in tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Özakça ise örgüt üyesi olmadığı ve açlık grevine örgüt talimatıyla başlamadığı yönündeki savunmalarını tekrar ettiğini bildirdi.

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