Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto 1106. hafta sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da geçen hafta 2 kişşi 6 bilerek kişi başı 1 milyon 962 bin 121 lira ikramiye kazanmıştı. İşte Sayısal Loto 20 Ocak sonuçları ve çekiliş hakkında merak edilenler.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 20 OCAK 2018
11 - 13 - 19 - 25 - 35 - 40
Sayısal Loto bu hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 1 milyon 917 bin 680 lira 20 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 191 kişi 4 bin 228 lira 90 kuruş, 4 bilen 9 bin 125 kişi 66 bin 40 kuruş, 3 bilen 164 bin 136 kişi 10 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.
|6 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.917.680,20 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|191
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.228,90 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|9.125
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|66,40 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|164.136
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|10,45 TL
SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.
SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI (13 OCAK 2018)
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Denizli'nin Merkezefendi ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden satın aldığı bildirildi.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2018 tarihli çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
|6 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.962.121,05 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|154
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.639,70 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|8.783
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|74,15 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|162.492
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|11,35 TL
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