Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1119. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1119 haftadır gerçekleşmiş olan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırdı.

Çekilişte 4 milyon 803 bin 32 lira 60'ar kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 910 bin 985 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 67 bin 340 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 21 Nisan 2018

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6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 123

4 bilen kişi sayısı : 6.567

3 bilen kişi sayısı : 136.327



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.825.152,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.248,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

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