Sayısal Loto çekiliş sonuçları, büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, her cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, sonuçlar için sorgularını şimdiden yapmaya başladı. Peki, Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? İşte 24 Şubat Sayısal Loto sonuçları ile ilgili tüyolar...

SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor ve sonuçlar herhangi bir aksilik olmaması durumunda çekiliş saatinden 5 dakika sonra açıklanıyor. Sonuçların duyurulması ise en geç 21.45'tir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandığı an Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden duyurulmaktadır. Ayrıca haberturk.com Şans Oyunları sayfasından anlık olarak takip edilip paylaşılmaktadır.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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