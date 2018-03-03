Sayısal Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1112. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesinde vatandaşlar çekilişin saatini araştırıyor. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 3 Mart Sayısal Loto çekilişi ve detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1112. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Saat 21:15'te çekilişler başlar ve canlı olarak izlenebilir.

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 24 Şubat 2018 tarihli 1111. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş ikramiye devretti.

24 Şubat 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 05 - 07 - 10 - 17 - 20 - 21

Öte yandan çekilişte 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.829.774,30 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 250 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.083,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 11.242 Kişi Başına Düşen İkramiye 51,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 170.798 Kişi Başına Düşen İkramiye 9,55 TL

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