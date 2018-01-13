Sayısal Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekiliş yapılan Sayısal Loto'da 1105. hafta çekilişi sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. İşte 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen 1105. hafta Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği şanslı numaralar belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu haftanın kazanan numaraları "02, 14, 27, 31, 32, 45" olarak belirlendi.

Yapılan çekiliş sonrasında ikramiye bilgileri de belli oldu. Bu haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen 2 talihli 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. 6 numarayı da doğru tahmin eden talihlilerin kuponlarını Denizli ve Tekirdağ'dan yatırdığı tespit edildi.

Öte yandan 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 162 bin 492 kişi de 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.962.121,05 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 154 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.639,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.783 Kişi Başına Düşen İkramiye 74,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 162.492 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,35 TL

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1104. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretmişti. Öte yandan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan altı numara da "03, 10, 30, 32, 39, 46" olarak belirlenmişti.

Çekilişte 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 143 bin 860 kişi de 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.862.391,00 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 139 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.641,50 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.297 Kişi Başına Düşen İkramiye 81,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 143.860 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,55 TL

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13 Ocak Sayısal Loto sonuçları

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