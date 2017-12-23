Sayısal Loto sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen iki talihlinin 1 milyon 801 bin 738'er lira kazandığı Sayısal Loto'da 1102. hafta çekilişi için nefesler tutuldu. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1102. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.
Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir ve sonuçlar açıklanmaktaadır. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.
Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr adresine giriş yapabilir. Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Saat 21:45 itibarıyla Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları öğrenilebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
16 Aralık 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 02 - 21 - 38 - 40 - 41 - 44
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1101. hafta çekilişinde 6 bilen 2 talihli 1 milyon 801 bin 738 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilen 112 kişi 7 bin 14 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 408 kişi 80 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 144 bin 578 kişi de 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.801.738,20 TL
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|112
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|7.014,30 TL
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|7.408
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|80,40 TL
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|144.578
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,50 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.