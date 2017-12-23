Sayısal Loto sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen iki talihlinin 1 milyon 801 bin 738'er lira kazandığı Sayısal Loto'da 1102. hafta çekilişi için nefesler tutuldu. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1102. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir ve sonuçlar açıklanmaktaadır. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr adresine giriş yapabilir. Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Saat 21:45 itibarıyla Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları öğrenilebilir.

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SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

16 Aralık 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 02 - 21 - 38 - 40 - 41 - 44

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1101. hafta çekilişinde 6 bilen 2 talihli 1 milyon 801 bin 738 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilen 112 kişi 7 bin 14 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 408 kişi 80 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 144 bin 578 kişi de 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

Kişi Başına Düşen İkramiye 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.801.738,20 TL Kişi Başına Düşen İkramiye 112 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.014,30 TL Kişi Başına Düşen İkramiye 7.408 Kişi Başına Düşen İkramiye 80,40 TL Kişi Başına Düşen İkramiye 144.578 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,50 TL

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MPİ

Sayısal Loto çekilişi