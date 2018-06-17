İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 439 bin 99 lira 40 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1127'nci hafta çekilişinde 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 347 bin 999 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 506 bin 146 lira 26 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 841 bin 577 lira 62 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 16 Haziran 2018

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 104

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 6.138

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 118.361



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.439.099,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.828,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,85 T



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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