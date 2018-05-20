İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bu hafta 1123. çekiliş gerçekleştirildi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 123'ücü hafta çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş, 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 19 Mayıs 2018

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : Devir

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 157

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 10.034

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 190.923



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 55.748,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,05 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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