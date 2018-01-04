Sebahat Tuncel'e 2 yıl 3 ay hapis

Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tuncel'in avukatı toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu belirterek beraat istedi.

2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre, talebi reddeden mahkeme heyeti Tuncel'e, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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