Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve Sultangazi Habipler Meydanı’nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görülen videonun incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, görüntüleri ve söz konusu meydan ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Haklarında meskûn mahalde ateş etmek ve kamu güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Seçim gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve dakikalarca süren görüntülerde, çok sayıda kadın ve erkeğin Habipler Meydanı’nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş ettiği görülüyor. Birden fazla uzun namlulu silahın göze çarptığı görüntülerde, bir çocuğun da babasının silahıyla ateş ettiği dikkat çekiyor.